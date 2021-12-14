Haberler Gündem Haberleri "Ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız"
Giriş Tarihi: 14.12.2021 19:56 Son Güncelleme: 14.12.2021 20:19

"Ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız"

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
Ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: (Ekonomik gelişmelere ilişkin) Ekonomide, istihdamda, üretimde ihracatta büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz. Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Covid-19 salgınında gösterdiğimiz başarı gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız. Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır.

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"Ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız"
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