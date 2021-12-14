Eski tuğgeneral Cankıymaz tahliye oldu

Eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Daire Başkanı Nuri Cankıymaz yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sahte kimlikle yakalanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Cankıymaz hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından dava açılmıştı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Cankıymaz, halkındaki suçlamaları reddetti. Ara kararını açıklayan mahkeme Cankıymaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 kez olmak üzere imza vermesi şartıyla tahliyesine karar verdi.