Haberler Gündem Haberleri Eski tuğgeneral Cankıymaz tahliye oldu
Giriş Tarihi: 14.12.2021 14:08

Eski tuğgeneral Cankıymaz tahliye oldu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Eski tuğgeneral Cankıymaz tahliye oldu

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy ile birlikte gözaltı kararı verilen ve yasadışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalanan Tuğgeneral Nuri Cankıymaz tahliye oldu.

Eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Daire Başkanı Nuri Cankıymaz yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sahte kimlikle yakalanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Cankıymaz hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından dava açılmıştı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Cankıymaz, halkındaki suçlamaları reddetti. Ara kararını açıklayan mahkeme Cankıymaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 kez olmak üzere imza vermesi şartıyla tahliyesine karar verdi.

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Eski tuğgeneral Cankıymaz tahliye oldu
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