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Giriş Tarihi: 14.12.2021 17:52 Son Güncelleme: 14.12.2021 17:52

Eski Tuğgeneral Nuri Cankıymaz’ın tahliyesine itiraz

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Eski Tuğgeneral Nuri Cankıymaz’ın tahliyesine itiraz

Yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan eski tuğgeneral Nuri Cankıymaz’ın tahliyesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Daire Başkanı Nuri Cankıymaz yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sahte kimlikle yakalanmıştı. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Cankıymaz tahliye edildi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cankıymaz'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ilişkin kararın kaldırılması mahkemeye itirazda bulundu.

İtiraz dilekçesinde Cankıymaz'ın daha önce kaçma girişiminde bulunduğu, bu nedenle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtilerek, yeniden tutuklanması istendi.

Talebi yerinde görmeyen mahkeme, nihai kararı vermesi için itiraz dilekçesini ve dava dosyasını Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

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Eski Tuğgeneral Nuri Cankıymaz’ın tahliyesine itiraz
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