Eski Tuğgeneral Nuri Cankıymaz’ın tahliyesine itiraz

Eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Daire Başkanı Nuri Cankıymaz yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sahte kimlikle yakalanmıştı. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Cankıymaz tahliye edildi.
BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cankıymaz'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ilişkin kararın kaldırılması mahkemeye itirazda bulundu.
İtiraz dilekçesinde Cankıymaz'ın daha önce kaçma girişiminde bulunduğu, bu nedenle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtilerek, yeniden tutuklanması istendi.