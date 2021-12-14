Haberler Gündem Haberleri FETÖ'cülere sahte kimlik hazırlıyordu! Cezası belli oldu
Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:06

FETÖ'cülere sahte kimlik hazırlıyordu! Cezası belli oldu

AA
FETÖ’cülere sahte kimlik hazırlıyordu! Cezası belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sahte kimlik hazırladığı belirtilen sanık, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık İlker Değirmenci ve avukatı katıldı. Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından sanık, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

İsnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Değirmenci, ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmedi, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan Değirmenci, beraatini talep etti. Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal hükmü açıkladı.

Sanık Değirmenci, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl, "resmi belgede sahtecilikten" ise 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında takdiri indirim uygulanmayan Değirmenci'nin hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

SAHTE KİMLİKLER HAZIRLIYORDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Değirmenci'nin, FETÖ'nün emniyet "mahrem imam"larından Ümit Horzum ile örgüt mensuplarına sahte kimlik hazırladığı belirtiliyordu.

Aynı zamanda örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna dikkat çekilen Değirmenci'nin, örgütün kapatılan kurumlarında görev yaptığı da ifade ediliyordu.

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'cülere sahte kimlik hazırlıyordu! Cezası belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA