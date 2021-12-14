Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca’nın ifadesi ortaya çıktı! "Benimle ilgisi olmayan kişilerin..."

Olay, pazar gece saat 23.45 sıralarında Konak ilçesi Basmane semti Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Hüseyin Ağca, kendisi ile ilgisi olmayan bir olayda silahlardan çıkan kurşunlardan biri sol bacağına isabet etmişti. Ağca, hastanede tedavi altına alındı. Aynı olayda S.V. adlı şahıs da yaralandı. Ağca ve S.V, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağca ve S.V.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
3 GÜN ÖNCE DE SALDIRI OLMUŞ
İzmir polisi olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayda yaralanan Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca'nın da ifadesi alındı. İfadesinde silahlı kavga ile bir ilgisinin kesinlikle bulunmadığını anlatan Ağca, "Araçla yolda ilerlerken sigara için mola verdim. Araçtan indim. Yolda sigara içerken nedenini bilmediğim bir şekilde silahlı kavga çıktı. Benimle ilgisi olmayan silahlı kavgada seken kurşunlardan biri sol bacağıma isabet etti. Şikâyetçiyim" dediği öğrenildi.
Öte yandan olaydan 3 gün önce aynı caddede bir silahlı saldırı daha yapıldığı ortaya çıktı. Bölgedeki esnaf ile silahlı saldırı yapan kişiler arasında husumet olduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olacağı öğrenildi.