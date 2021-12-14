Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca’nın ifadesi ortaya çıktı! "Benimle ilgisi olmayan kişilerin..."

Olay, pazar gece saat 23.45 sıralarında Konak ilçesi Basmane semti Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Hüseyin Ağca, kendisi ile ilgisi olmayan bir olayda silahlardan çıkan kurşunlardan biri sol bacağına isabet etmişti. Ağca, hastanede tedavi altına alındı. Aynı olayda S.V. adlı şahıs da yaralandı. Ağca ve S.V, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağca ve S.V.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.