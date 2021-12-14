İki canımı aldılar bir canımı daha onlara vermeyeceğim

Diyarbakır
'da, evlat nöbeti tutan Siirtli baba Nurettin Ödümlü, 30 yıldır PKK'ya direniyor. Siirt Şirvan
'da yaşayan Ödümlü, 1991'de kendisinden destek isteyen PKK'lıları köyden kovdu. Teröristler geri dönerek Ödümlü'nün 13 yaşındaki kız kardeşi ve 5 kişinin olduğu minibüsü otomatik silahlarla tarayarak kurşuna dizdi. Kız kardeşi toprağa verilirken üzüntüsünden kalp krizi geçiren babası Ahmet Ödümlü
'yü de kaybettiğini anlatan Nurettin Ödümlü 'Yıllar sonra benden intikam almak için 17 yaşındaki oğlum Yusuf'u dağa kaçırdılar. Oğlumu bulmak için çok mücadeleler verdim. Korucu ve muhtar olup, teröristlere boyun eğmeden mücadeleme devam ettim. PKK, iki canımı aldı, bir canımı daha onlara vermeyeceğim" dedi. PKK'nın kendisine duyduğu öfke nedeniyle oğluna örgütte 'Babanın günü geldi' anlamına gelen 'Demhad' kod adının verildiğini söyleyen Nurettin Ödümlü "Ne yaparsalar yapsınlar onlara asla diz çökmeyeceğim. Mücadelemi sürdüreceğim. Çocuklarımızı kurtaracağız" dedi.
BELEDİYENİN GÖNDERDİĞİ ARAÇLA KAÇIRILDI
NURETTIN Ödümlü oğlunun kaçırılma anıyla ilgili de dikkat çeken detaylar verdi: Belediye bir araç gönderiyor ve 'İş var, arabadan yük indirilecek' diyorlar. Oğlum da yük indirmek için araca binip gidiyor. Araçtakiler oğlumu silah zoruyla kaçırıp Sehi Ormanları
'na götürüyor.