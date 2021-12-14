Mahkeme FETÖ’den tutuklı eski savcı Ferhat Sarıkaya kararında direndi

Eski savcı Ferhat Sarıkaya, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Ekim 2005'te iki kişinin hayatını kaybettiği Umut Kitabevi'nin bombalanması olayına ilişkin 'Şemdinli iddianamesini' hazırlamıştı. 'Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan ilk tertip' olarak kabul edilen iddianamede, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı olduğu dönemde 'Suç işlemek amacıyla çete kurmakla' suçlanmıştı. Sarıkaya, HSK kararıyla 2006'da meslekten ihraç edilmişti. 2011'de yeniden mesleğe dönen Sarıkaya, Ankara cumhuriyet savcısı olarak görev yaptığı dönemde FETÖ soruşturması kapsamında 1 Kasım 2018'de meslekten ihraç edilmişti. Sarıkaya, 28 Mart 2019'da Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

YARGITAY KARARI BOZDU



Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'ne gönderilen dosya 15 Ekim 2019'da ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun bulundu. Temyiz incelemesi yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 4 Ekim 2020'de Sarıkaya'nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılması gerektiği gerekçesiyle dosyayı esastan bozdu.

MAHKEME KARARINDA DİRENDİ



Yargıtay bozmasının ardından 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan Sarıkaya, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiği her şeyi anlattığını kaydetti. Sanık avukatının da bozma ilamına uyulması yönündeki beyanının alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Sarıdoğan, daha önce 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Sarıkaya'ya verilen 10 yıllık hapis cezası kararında direndiklerini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdıklarını kaydetti.

Eski cumhuriyet savcısı Ferhat Sarıkaya, FETÖ üyeliğinden tutuklandı