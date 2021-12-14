Polis katillerine de iş verdiler İBB’de bir DHKP-C’li teröristler eksikti!

İBB'nin PKK terör örgütü üyelerinin yanı sıra DHKP-C'lileri de belediyenin kritik birimlerinde göreve aldığı ortaya çıktı. DHKP-C terör örgütü üyeleri arasında en dikkat çeken isim ise Fırat D
. oldu.
AÇLIK GREVİ YAPTI
Fırat D. 24-27 Temmuz 2015'te İstanbul
Gazi Mahallesi'nde yaşanan olaylarda polis memuru Muhammet Fatih Sivri
'nin şehit edilmesi olayına karıştığı iddiasıyla 4 Ağustos 2015'te yapılan operasyonla gözaltına alındı. Fırat D., 6 Ağustos 2015'te tutuklandı.
Fırat D. tutuklandıktan sonra Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 3-13 Şubat 2016 tarihleri arasında 10 gün süreli açlık grevi eylemine katıldı.
24 Şubat 2020'de İBB'nin personel yönetim şirketinde işe alınan örgüt üyesi, güvenlik güçlerine silahlı saldırı gerçekleştiren DHKP/C terör örgütü mensubu Elif Sultan Kalsen
ile ilgili yapılan operasyonları protesto etmek için de İstanbul Galatasaray Lisesi
önünde 11 Şubat 2015'te toplanan grup içerisinde yer aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Meclis konuşmasında, "İBB'ye yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP
kaydı var, 2'sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" dedi.
PİŞKİN CEVAP
Buna karşılık İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
ile belediye sözcüsü Murat Ongun
gerçekleri çarpıtmak için olayı manipüle etti. SABAH'ın "İşte PKK'nın dağ kadrosu" manşetinin ardından Murat Ongun, PKK/KCK dağ kadrosuna eleman temin ettiği ve Kandil'e giderek örgüt yöneticilerinden talimat aldığı için gözaltına alınan Sevtap Ayman
'ı işe aldıklarını itiraf ederek, Ayman'ın işe döneceğini açıkladı.
(İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi'nde çalışan DHKP-C üyesi Halil Y.)
CEZAEVİNDEN BELEDİYE KADROSUNDA
YİNE İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi
'nde çalışan DHKP-C üyesi Halil Y
. İstanbul Adliyesi ana giriş kapısı dışında, kapının iki yanında bulunan demir bahçe çitlerine 26 Haziran 2006'da kendini zincirleme eylemi gerçekleştireceği sırada gözaltına alındı. 4 Eylül 2006'da Ömerbican Tüzgener ve ailesinin darp edilerek, ikamet ve otoda ızrar eylemi ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 18 Aralık 2007'de tutuklandı. DHKP/C terör örgütü mensubu olmak suçundan Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutukluyken cezaevlerinde gerçekleştirilen Hayata Dönüş operasyonlarını protesto etmek amacıyla 19 Aralık 2008 tarihinden itibaren 3 gün süreli açlık grevine katıldı.
(DHKP-C terör örgütü mensuplarından Çiğdem Yakşi'nin Eskişehir'deki cenaze törenine giden TAYAD organizesindeki otobüste yer alan Yılmaz F.)
TERÖRİST CENAZESİNE KATILDILAR
YILMAZ F., 3 Mart 2016'da İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne silahlı ve bombalı eylem gerçekleştiren DHKP-C terör örgütü mensuplarından Çiğdem Yakşi'nin Eskişehir'deki cenaze törenine giden TAYAD organizesindeki otobüs içerisinde yer aldı. Araç içerisinde ölen örgüt mensuplarına ait fotoğraf ve pankart bulunması üzerine otobüstekiler gözaltına alındı. Yılmaz F. 21 Mayıs 2021'den itibaren İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği'nde işe alındı. Yılmaz F., İstanbul'da DHKP-C terör örgütü yayın organı "Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm İçin Yürüyüş" isimli derginin dağıtımını yaptığı sırada, Edirne'de ise DEV-GENÇ'in kuruluşu kapsamında düzenlenen etkinliklerde "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Özgür B., TAYAD'ın İstanbul Bahçelievler Kocasinan Mezarlığı'nda bulunan ve 1996 Temmuz ayında cezaevlerindeki açlık grevi eyleminde ölen DHKP/C terör örgüt mensubu Yemlihan Kaya'nın mezarı başında yapılan anma törenine katıldıktan sonra gözaltına alındı. DHKP/C terör örgütü yapılanması Halk Cephesi tarafından, 27 Aralık 2009'da Edirne'de faaliyet gösteren 5 kişinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla, 3 Ocak 2010 tarihinde basın açıklaması yapmak üzere İstanbul'dan Edirne'ye giden otobüsün güvenlik gerekçesiyle durdurularak arama yapılması akabinde GBT sorgusunda gözaltına alındı. 10 Nisan 2021'de İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi şirketinde işe alındı.
MKP'Lİ, PERSONEL YÖNETİM ŞİRKETİNDE
PKK ve DHKP-C üyelerinin yanı sıra MKP üyelerinin de İBB'de işe alındığı ortaya çıktı. Uğur D., MKP terör örgütü faaliyetleri kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 19 Şubat 2019'da İstanbul TEM Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı ve şahsa 20 Şubat 2019'da adli kontrol ve ev hapsi tedbiri uygulandı. Uğur D., 27 Mart 2020 itibarıyla İstanbul Personel Yönetim şirketinde işe alındı.
ŞEHİT POLISIN BABASI İBB'YE İSYAN ETTİ:
BUNLAR VİCDANSIZ!
ŞEHİT polis Muhammet Fatih Sivri'nin babası Mehmet Sivri SABAH'a konuştu: Nasıl oluyor da bu örgüt elemanlarına belediye iş verebiliyor. Bunlara İstanbul'u nasıl teslim ediyorlar? Duyunca kahroldum. Bunlar tamamen vicdansızlar. Onların oy aldığı kişiler zaten belli. Mecburen tabii vaat verdikleri için onları işe alıyorlar. Bir an önce devletimizin bu isimleri tespit edip adalet önüne çıkarması gerekiyor. Şehit aileleri olarak bunu istiyoruz. İstanbul çok büyük bir şehir. Vatan için bir şehit verdim. İçimde kor yanarken bu isimlerin belediyede çalışması bizi tamamen kahrediyor.