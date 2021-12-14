Polis katillerine de iş verdiler İBB’de bir DHKP-C’li teröristler eksikti!

Giriş Tarihi: 14.12.2021

SABAH “İBB’nin terörist kadrosu”nu deşifreye devam ediyor. PKK’nın kariyer ofisi gibi çalıştığı SABAH’ın manşetiyle ifşa olan İBB’de yönetim panikle manipülasyona sarıldı. SABAH soruyor: İBB ve bağlı şirketlerinde görevli DHKP-C üyeleri arasında polis Sivri’nin şehit edildiği gösterilerde tutuklananlar olduğunu da saklayacak mısınız?