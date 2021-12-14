Sahte kimlik hazırlayan FETÖ’cünün cezası belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün emniyet mahrem imam Ümit Horzum ve örgüt üyelerine sahte kimlik hazırlayan İlker Değirmenci'ye dava açıldı. Bylock kullanıcı olan Değirmeci'nin, örgütün kapatılan kurumlarında da çalıştığı tespit edilmişti.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan İlker Değirmenci hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Değirmenci'ye 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan ise 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi.