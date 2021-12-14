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Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:39

Sahte kimlik hazırlayan FETÖ’cünün cezası belli oldu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Sahte kimlik hazırlayan FETÖ’cünün cezası belli oldu

FETÖ üyelerine sahte kimlik hazırlayan İlker Değirmenci’ye Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün emniyet mahrem imam Ümit Horzum ve örgüt üyelerine sahte kimlik hazırlayan İlker Değirmenci'ye dava açıldı. Bylock kullanıcı olan Değirmeci'nin, örgütün kapatılan kurumlarında da çalıştığı tespit edilmişti.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan İlker Değirmenci hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Değirmenci'ye 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan ise 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Sahte kimlik hazırlayan FETÖ’cünün cezası belli oldu
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