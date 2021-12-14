Terörist Nurettin Demirtaş’tan CHP itirafı: PKK memnuniyetle karşıladı

SÖZDE DEMOKRASİ İTTİFAKINI İŞARET ETTİ



Terörist Nurettin Demirtaş, yazısında ayrıca HDP'nin başını çektiği "demokrasi ittifakı" kurulması gerektiğine işaret etti. AK Parti ve MHP'ye karşı mücadele vermek isteyenlerin HDP ve sözde demokrasi ittifakı etrafında toplanması gerektiğini söyleyen Demirtaş, "HDP'nin demokrasi deklarasyonundan sonra bu destek giderek artmaktadır. Çerkezköy'den Mersin mitinglerine dek her şey apaçık ortadadır. Bu coşkuyla büyük demokrasi ittifakı gerçekleştirildiğinde moral, umut, enerji patlaması yaşanacaktır. Hedef bellidir 'hükümet istifa' sloganlarının her yerde yankılandığı bir zamanda, demokrasi ittifakının ülkeyi yönetmeye talip olmasından daha doğal ne olabilir ki? Ayrı ayrı ittifaklarla değil, demokrasi ittifakı ile bu hedefe ulaşılabilir" dedi.