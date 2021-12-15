Cizre’de aşiretlerden ’Teröre Lanet’ mitingi

Cizre'de İdil Caddesi üzerinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile mitinge katılan çok sayıda kişi 'Cizre teröre karşı ses, tek yürek' pankartı açıp, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları atarak Meman Aşireti Lideri Tahir Güven'in öldürülmesini protesto etti. Ellerinde Türk Bayrakları ile alana gelen yüzlerce kişi Güven ailesine destek verip terörü protesto etti.

Sloganların yükseldiği mitingde konuşan Meman Aşireti Lideri Tahir Güven'in oğlu ve eski AK Parti İlçe Başkanı Ferzan Güven, bölgede yaşamanın ve yaşatmanın bir bedeli olduğunu ve yıllardır bölge halkının ve tüm doğu vilayetlerinin bu bedeli ödediğini söyledi. En son bu bedeli bölgenin en kalabalık büyük aşiretlerinden Meman Aşiret lideri Tahir Güven'in canı ile ödediğini ifade eden Güven, "Öldürülen Tahir ağa değil, öldürülen Meman aşireti değil, öldürülen insani değerler ve insani yaşam hakkıdır. Bugün terör örgütlerinin hedeflerinde büyük ve güçlü Türkiye'nin 2023 hedefleri söz konusu olup büyük hedeflerin önü Tahir Güven ve bölgemizdeki insanlar üzerinden engellemeye çalışılmaktadır. Biz asla buna izin vermeyeceğiz" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ MEŞRULAŞTIRANLARI LANETLİYORUZ"

Terörü ve terör örgütlerini meşrulaştıran kişileri lanetlediğini ifade eden Güven, "Devletimizin ve milletimizin verdiği güçle başta terör örgütü PKK'yı, FETÖ terör örgütü ve diğer terör örgütleriyle mücadele birliğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Her zaman olduğu gibi var gücümüzle teröre lanet ediyoruz ve edeceğiz. Terör ve faaliyetleri bu bölgede eğitimi, ulaşımı ticareti ve her türlü sosyal ve muasır medeniyetler çerçevesini indirmiş ve bölgemizi bahtsız bir istikbale mahkum etmiştir. Bölge halkı ise, Tahir Güvenler bu kaderi canları pahasına değiştirmeye çalışıp bunu canları ile ödemiş. Yarının çocuklarını yaşatmak uğruna kendi canlarını feda etmiş şehitlik mertebesine ulaşmışlardır" diye konuştu.

"SON SÖZE TERÖR DEĞİL, BİZLER SÖYLECEĞİZ"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı liderliğinde, Ortadoğu'nun ve dünyanın en gelişmiş ülkelerini geride bırakacaklarına inandıklarını kaydeden Güven, "Son sözü bölücü faaliyetler değil, bölge halkı, doğu halkı ve tüm Türkiye olarak bizler söyleyeceğiz. Yolumuzdan dönmeyeceğimizi, her türlü öldürmeyi ve öldürülmeyi asla destek vermeyip bunların önüne geçeceğimizi, yeşerecek fidanlar misali evlatlarımıza çok güçlü bir Türkiye bırakacağımızı, bu bölgenin bir evladı olarak belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamaların ardından alanda toplanan kalabalık teröre lanet yağdıran sloganlar eşliğinde dağıldı.