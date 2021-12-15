İşte Ongun’un savunduğu Ayman hakkında verilen gözaltı kararı

SABAH
, İBB'de işe alınan terör örgütü PKK bağlantılı isimleri duyurmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
ve Sözcü Murat Ongun gazetemizi yalancılıkla suçlamıştı. SABAH devamında ise "İmamoğlu ve sözcüsüne bir tokat daha" başlıklı haberinde PKK'nın dağ kadrosuna eleman temin ettiği için gözaltına alınan Sevtap Ayman'ın da belediyede işe alındığını duyurmuştu.
Haberin ardından Ongun, pazar günü attığı tweet'te, haberde gözaltı denmesine rağmen Ayman'ın tutuklanmadığını belirterek SABAH'ı yalancılıkla suçlayıp, "Görevini yarın sabah yapmaya devam edecektir" demişti. Ongun suçluluk telaşıyla konuyu çarpıtmak isterken SABAH İSPER
'de çalışan Ayman'ın, 26 Kasım'da gözaltına alınmasına ilişkin 25 Kasım'da çıkartılan gözaltı kararına ulaştı. Ayman hakkında gözaltı kararı öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca "Silahlı terör örgütüne
üye olmak" suçlamasıyla 1 Haziran 2021'de, 2016-2021'i kapsayacak şekilde arama, aranma, SMS ve baz kayıtları dahil iletişim bilgilerinin tespiti için de bir karar çıkartıldığı öğrenildi.
Gözaltına alma kararında kişiye ait adreste arama yapılmasına izin verilmesi, ele geçirilecek suç ve suç unsuru malzemeler ile dijital materyallere el konulması talimatı yer aldı. Ayman gözaltına alınmasının ardından 29 Kasım'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Ayman hakkında, özel bir kolejde öğretmenlik yaparken terör örgütünü simgeleyen kıyafetlerle halay çekerek öğrencilere PKK propagandası yaptığı, 2011-2012'de PKK'nın sözde yöneticilerinden eylem talimatları almak için Kuzey Irak
'a gittiği, "@eylemdas" kullanıcı adıyla sosyal medyada propaganda içeren paylaşımlar yaptığı da saptanmıştı.