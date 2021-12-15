Otoyol ağı 8 bin kilometreyi aşacak

Hızlı ve güvenli
bir ulaşım altyapısı
oluşturularak Türkiye
'nin otoyol yoğunluğunun
artırılması için çalışmalar tam
gaz sürüyor. Altyapı yatırımlarının korunması
ve geliştirilmesi için dünya çapında genel bütçe
dışında akaryakıttan alınan vergiden pay ayırma,
sıkışıklık vergisi alınması, farklı finansman yöntemleri
gibi Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli de kullanılmaya devam
ediyor. Devlet kasasından mümkün olduğunca az para çıkması
için yapılan modellerden biri olan bu model, önde gelen
tercihlerden biri olarak devam ediyor. İki yıllık öngörüler doğrultusunda
2023 hedefi olarak 6 otoyol projesinin YİD modeli ile
yapılması planlanmıştı. Bu projelerden bazılarının ihalesi tamamlanırken,
bazılarının ihalesi de gelecek yıla kaldı. Bunlara ek olarak
2023-2035
dönemi için de 13 yeni
otoyol projesinin başlaması planlanıyor.
Yapım çalışmaları devam eden otoyol projeleri
ve 2021-2023 döneminde ihalesi planlanan otoyol
projelerinin tamamlanmasıyla otoyol ağı 2023 sonunda 3
bin 779 kilometreye çıkacak. 2023-2035 dönemi için planlanan
otoyol projelerinin trafiğe açılması ile de 2035 sonunda otoyol ağı 8
bin 124 kilometreye ulaşacak.
2021-2023 döneminde yapılacak yollar: Mersin
(Çeşmeli
)-Kızkalesi Otoyolu, Kınalı-Malkara Otoyolu, Ankara-Kırıkkale-Delice
Otoyolu, Ankara-Sivrihisar
Otoyolu, Antalya-Alanya Otoyolu, Dörtyol-Hassa Otoyolu.
2023-2035 döneminde ihalesi ve yapımı planlanan yollar: Gerede
- Ilgaz Otoyolu, Denizli-Burdur-Antalya Otoyolu, Ankara-İzmir Otoyolu (Sivrihisar-İzmir Kesimi), Sivrihisar-Bursa Otoyolu, Afyon-Burdur Otoyolu, Gerede-Merzifon
-Gürbulak Otoyolu (Ilgaz Merzifon Kesimi), Delice-Samsun Otoyolu, Şanlıurfa-Habur Otoyolu (Diyarbakır Bağlantı Yolu Dahil), Gerede-Merzifon-Gürbulak Otoyolu (Merzifon Gürbulak Kesimi), Bozüyük-Afyonkarahisar Otoyolu, Alanya-Silifke Otoyolu, Kınalı- Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu (Çanakkale-Savaştepe Kesimi), Çeşmeli- Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu (Kızkalesi-Taşucu Kesimi).