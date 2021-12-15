Son dakika haberi | SABAH iBB’nin bir skandalını daha açıklıyor: MLSPB üyesini bile işe almışlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'de 455 PKK ve KCK, 80 DHKP-C, 20 MLKP ile 2 MKP bağlantılı kişinin işe alınmasını açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada "İBB'de, çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişi çalışıyor. Bak bak bak! Yani 86 bin İBB çalışanını zan altında bırakıyor" diyerek örgüt bağlantılı isimlerin belediyenin iştirak şirketlerinde işe alındığını gizlemeye çalıştı. SABAH'ın PKK, DHKP-C, MLKP, MKP ve FETÖ terör örgütü üyelerini deşifre etmesinin ardından hem İmamoğlu hem de CHP'deki suskunluk ise halen sürüyor.

İŞÇİ KIYIMI YAPTI, ÖRGÜTLERE YER AÇILDI

Eylül 2021 itibariye 13 bin 312 kişinin işten çıkarıldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 44 bin 995 kişi işe alındı. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir kurumunda bu denli kıyım yapılmazken, mahkeme kararlarına rağmen personeller işe iade edilmedi. Mahkemelerin kararlarını tanımayan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu işçi kıyımı sonrasında iştirak şirketlerine sicilleri terör örgütü üyeliği ve cezaevi kayıtları bulunan isimleri aldı.