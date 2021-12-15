Son dakika: Naci Şerifi Zindaşti davasında kritik gelişme!

FETÖ'NÜN GİZLİ TANIĞIYDI

24 Eylül 2007'de İstanbul, Büyükçekmece'de 75 kilo eroinle yakalanan Naci Şerifi Zindaşti, şu an FETÖ firarisi olan dönemin özel görevli savcısı Zekeriya Öz tarafından Ergenekon soruşturmasında "gizli tanık" yapılarak serbest bırakılmıştı. 26 Eylül 2014'te Büyükçekmece'de Porsche marka lüks aracında silahlı saldırıya uğrayan Zindaşti'nin kızı ve şoförü öldürülmüş, saldırganlar da üç ay sonra Küçükçekmece'de bir balıkçıda uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. 6 Nisan 2018'de ise adının karıştığı 10 cinayet ve FETÖ bağlantısı sebebiyle Zindaşti ve örgütüne operasyon yapılmıştı. 11 Ekim 2018'de 6 adamıyla birlikte tahliye edilen Zindaşti, o tarihten sonra kayıplara karışmıştı.