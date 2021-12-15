Son dakika: Naci Şerifi Zindaşti davasında kritik gelişme!

Son dakika haberleri... İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Zindaşti suç örgütüne ilişkin ana davada yeni bir gelişme yaşandı. İranlı muhalif Habib Chaab'ın kaçırılmasına ilişkin açılan dava, Zindaşti suç örgütüne yönelik ana dava ile birleşti. Mahkeme başkanı, Chaab'ın kaçırılmasına ilişkin savcılığın iddianamesini okunduktan sonra sanıkların savunmaları alındı.
"ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM"
"Adam kaçırma" suçlamasını kabul etmeyen tutuklu sanık Fatih Diri, 14 aydır tutuklu olduğu cezaevinde öldürülmekten korktuğunu, gözünün sürekli kapıda olduğunu, psikolojisinin bozulduğunu söyledi. İstanbul, Beylikdüzü'ndeki Bauhaus'tan adam kaçırmak için plastik kelepçe aldığı öne sürülen Diri, o kelepçeleri kaza nedeniyle tamponu düşen otomobilde kullanmak için aldığını iddia etti.
2 TAHLİYE
Diğer sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti duruşmayı mart ayına erteledi. Tutukluluk durumları gözden geçirilen sanıklardan Mesut Fırat ve Nevzat Çelik, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ'NÜN GİZLİ TANIĞIYDI
24 Eylül 2007'de İstanbul, Büyükçekmece'de 75 kilo eroinle yakalanan Naci Şerifi Zindaşti, şu an FETÖ firarisi olan dönemin özel görevli savcısı Zekeriya Öz tarafından Ergenekon soruşturmasında "gizli tanık" yapılarak serbest bırakılmıştı. 26 Eylül 2014'te Büyükçekmece'de Porsche marka lüks aracında silahlı saldırıya uğrayan Zindaşti'nin kızı ve şoförü öldürülmüş, saldırganlar da üç ay sonra Küçükçekmece'de bir balıkçıda uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. 6 Nisan 2018'de ise adının karıştığı 10 cinayet ve FETÖ bağlantısı sebebiyle Zindaşti ve örgütüne operasyon yapılmıştı. 11 Ekim 2018'de 6 adamıyla birlikte tahliye edilen Zindaşti, o tarihten sonra kayıplara karışmıştı.