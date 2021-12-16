Akıncı Üssü darbe dosyası, 16 bin sayfalık itiraz dilekçesiyle istinafa gönderildi

26 Kasım 2020'de karar çıkan dosyanın istinaf süreci için sanık, müşteki ve taraf avukatlarının taleplerinin yer aldığı itiraz dilekçeleri 16 bin sayfayı geçti.

Böylece 2 bin 163 klasörü bulan Akıncı Üssü darbe girişimi dava dosyası, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme kaleminden alınarak bir kamyonla Bölge Adliye Mahkemesi'ne teslim edildi.

İstinaf incelemesinin ardından dosya, temyiz için Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilecek.

Darbe girişiminden sonra ismi "Mürted" olarak değiştirilen Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, FETÖ'nün ihanet girişiminin yönetildiği ana karargah olarak kullanıldı.

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından hazırlıkları aylar süren darbe planını uygulamak için örgütün "sivil imamlar"ı Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş, 15 Temmuz 2016'da Akıncı Üssü'ne geçti.

Darbe girişiminin ilk saatlerinde, terörle mücadele bahanesiyle bir gün önceden mühimmat yükletilen uçaklar peş peşe pist başı yapmaya başladı.

Gece boyunca 25 pilot, F-16 uçağını kullandı, bunlardan 11'i Ankara'daki kritik kamu kurumlarını bombaladı.

Bombalı saldırılarda 68 kişi şehit düştü, 222 kişi de yaralandı. Ayrıca milyonlarca lira hasar oluştu. Aynı saatlerde, darbe girişimine karşı tepki göstermek için üssün nizamiyesinde toplanan vatandaşları da hedef alan darbeciler, 9 sivili daha katletti.

515 CELSE, 5 BİN 500 SAAT KAYIT

İddianamenin kabulünden sonra ilk duruşma, 1 Ağustos 2017'de Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1800 kişilik salonda görüldü.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması 1198 gün süren dosya kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbecilerce alıkonulan komuta heyeti ile olay gecesi yaralanan vatandaşların da arasında bulunduğu 440 kişi, mağdur ve müşteki sıfatıyla dosyada yer aldı.

Kamu kurumlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 1150 katılma talebi de mahkemece kabul edildi. Ayrıca yargılama boyunca 385 kişi de tanık olarak dinlendi.

Karar duruşmasına kadar 515 celse görülen davada, 5 bin 500 saati bulan kayıt, 10 katip tarafından deşifre edildi. Sanık, tanık ve müştekiler ile taraf avukatlarının beyanları 100 bin sayfayı geçti.

Mahkeme heyeti, 26 Kasım'daki karar duruşmasında, 365'i tutuklu, 104'ü tutuksuz, 6'sı yakalamalı sanık hakkında hükmünü açıkladı.

Buna göre, 291 sanık en az bir kez "ağırlaştırılmış müebbet", 46 sanığa "müebbet hapis" cezası, 19 sanığa "anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay ile 16 yıl 8'er ay arasında değişen hapis cezası verildi.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 41 sanığın 6 yıl 3'er aydan 9'ar yıla kadar hapis cezasına mahkum edildiği davada, 70 sanığın da bütün suçlamalardan beraatına karar verildi.