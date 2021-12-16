Bombalara bağlı cep telefonları 37 kez arandı

KOVİD-19 salgını nedeniyle 28 Nisan'da 3 haftalık sokağa çıkma kısıtlamasına sayılı saatler kala, terör örgütü PKK'nın 15 Temmuz Demokrasi Otogarı
'nda sivilleri hedef alan saldırı girişimi güvenlik birimlerince önlenmişti. Otogar ve çevresinde Kovid-19 denetimi sırasında şüphelenilen Ramazan A
. (25) ile İbrahim Z
. (27), sigara paketlerine gizlenmiş 4 kilo 707 gram ağırlığında PETN türü patlayıcılar bulunan spor çantayı bir otomobilin altına atıp kaçmış, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanmıştı. Kuryelik yaptırdığı ileri sürülen Yaşar S. (39) de gözaltına alınmıştı. Çantada 4'ü cep telefonu düzenekli uzaktan kumandalı, 2'si zaman ayarlı toplam 6 ayrı patlayıcı olduğu tespit edildi. Jammerlarla alınan güvenlik tedbirlerinin ardından patlayıcılar etkisiz hale getirilirken, bombalara bağlanan cep telefonlar mercek altına alındı. Patlayıcılara bağlı 4 cep telefonunun Kandil
'den ve Kamışlı
'dan arka arkaya 37 kez arandığı anlaşıldı. Sinyal kesici cihazlar sayesinde fünyeyi harekete geçiren düzenek devre dışı bırakılarak büyük bir facianın önüne geçildiği anlaşıldı. İHA