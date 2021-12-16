İBB 2021’de son borçlanma talebinde bulundu! İBB 299 milyon 800 bin Euro dış borçlanma yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Aralık ayı 3'üncü bileşimi Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Ve Sanat Merkezi'nde toplandı. Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleşen oturumda İBB yönetimi 2021 yılının son dış borçlanma talebinde bulundu.

299 MİLYON 800 BİN AVRO BORÇLANMA YETKİSİ VERDİ



Üç farklı gündem maddesiyle borçlanma talebinde bulunan İBB yönetimi, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı projesi ve tramvay aracı alımlarında kullanılmak üzere İBB Başkanına 299 milyon 800 bin avro borçlanma yetkisi verdi.

DIŞ BORÇLANMA TALEBİ



Meclis toplantısında, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı projesi ve 34 adet tramvay aracı alımında kullanılacak dış borç talebi ele alındı. Finansman Müdürlüğü, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaat çalışmalarında kullanılmak üzere 242 milyon avro + KDV ve sigorta primi tutarında dış borçlanma talebinde bulundu.



Finansman Müdürlüğünden gelen bir diğer teklifte ise Edirnekapı-Sultançiftliği-Habipler Tramvay Hattı projesinde kullanılmak üzere 34 tramvay aracı alınması için 57 milyon 800 bin avro + KDV ve sigorta primi tutarında dış borçlanma talep edildi.



Komisyon raporunda, borçlanmaların çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası aracılığıyla yapılması şartı ile İBB Başkanına yetki verilmesinin uygun olduğu belirtildi.



Meclis, oy birliğiyle dış borçlanma tekliflerine onay verdi. Mecliste ayrıca Kirazlı-Halkalı Metro Hattı projesinde kullanılacak 272 adet metro aracı temini ve işletmeye alma işi için 300 milyon avro + sigorta primi tutarındaki borç talebi ise oy birliğiyle tekrar komisyona havale edildi.