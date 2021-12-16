İBB, terör örgütlerinin yolgeçen hani

Giriş Tarihi: 16.12.2021

İBB’de işe alınanlar arasında terör örgütleriyle bağlantılı yeni isimler ortaya çıkıyor. Bunlar arasında terör örgütü üyeliğinden hapis yatan da var, örgüt propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan da..