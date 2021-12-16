SON DAKİKA: Bunlar da İBB’de işe alınan Bylock kullanıcıları! SABAH o isimleri de açıklıyor...

İBB'de gündeme bomba gibi düşen PKK, DHKP-C ve FETÖ'cü isimlerin yanı sıra FETÖ'nün kripto haberleşme sistemini olan ByLock kullanıcılarının da işe alındığı ortaya çıktı.



BYLOCK KULLANICILARI İBB'DE MESAİDE



İBB'nin iştiraklerinde işe alınan o isimlere SABAH ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletme şirketinde halen çalışan Kamuran D. ByLock abone listesinde yer alıyor. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında adli işlem uygulanan Kamuran D. hakkında "örgüte ait evde kaldığı" şeklinde ifadeler bulunuyor. Yine Bylock kullanıcısı olan Abdulsebur U., İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri Ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketinde 9 Mayıs 2020'de işe alındı, 14 Aralık 2020'de görevine son verildi. Polis memuru olarak görev yaparken ihraç olan ve ByLock abone listesinde yer alan isme adli işlem uygulandığı öğrenildi.

KAMURAN D.



MESLEKTEN İHRAÇ OLAN İBB'YE



İBB'ye işe alınan isimler arasındaki Semih H. 7 Ocak 2021'de İBB iştiraki İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları Şirketinde çalışmaya başladı. 15 Eylül 2021'e kadar İBB'de çalışan Semih H.'nin astsubay olarak görev yaparken ihraç olduğu, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında adli işlem uygulandığı, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında alınan 4 şüphelinin ifadesinde "Örgüt faaliyetleri içerisinde bulunduğu" şeklinde adı geçtiği öğrenildi. Semih H.'nin örgütsel haberleşme yöntemlerinden olan ankesör telefonları ile irtibatı bulunduğu öğrenildi.

ABDULSEBUR U.



İBB'DE BARİKATÇILAR DA MESAİDE



İşe alınan diğer isimler arasında yer alan Emrah K, DHKP/C terör örgütü mensuplarınca 29 Mayıs 2011'de Eyüp Nurtepe Sokullu caddesi üzerinde barikat kurup ateş yakarak slogan attığı için gözaltına alınıp, tutuklandı. Emrah K., 22 Eylül 2021 itibariyle İstanbul Bilginay Temizlik Hizmetleri şirketinde işe alındı.

SEMİH H.

Bülent A., Boğaziçi Köprüsü'ne 16 Mart 2010'de "Gözaltında Kaybedilmek İsteniyor, Sağ Aldınız Sağ İstiyoruz" ibareli pankart açarak trafiği durdurmasının ardından yakalanarak gözaltına alındı. 25 Ekim 2007'de Ümraniye Sarıgazi Beldesi'nde gerçekleştirilen kanunsuz gösteri eylemi ile ilgili gözaltına alınmaları ve tutuklanmaları protesto etmek" amacıyla, 10 Kasım 2011'de Sarıgazi Beldesi'nde düzenlenmek istenen basın açıklamasında gözaltına alındı. Bülent A., 27 Kasım 2021 itibariyle İstanbul Çevre yönetimi Sanayi (İSTAÇ) şirketinde işe başladı.

BULENT A.