TBB Başkanı’ndan hakarete ‘eleştiri özgürlüğü’ savunması

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş
'ın 24 Nisan 2020 tarihindeki Cuma hutbesine ilişkin açıklamaları nedeniyle, dönemin Ankara Baro
Başkanı olan Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Erinç Sağkan
'ın da aralarında bulunduğu 11 kişinin, 'hakaret' suçundan yargılanmasına başlandı. Eleştiri ve düşünce açıklama özgürlüğünü kullandıklarını belirten sanıklar, beraatlerini talep etti. Sanıkların 'Kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapsi isteniyor.