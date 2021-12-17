15 Temmuz şehidinin oğlu Yasin 5 yaşında vefat etti

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında bombalanan Gölbaşı Özel Harekât'ta şehadet şerbeti içen şehit Yasin Bahadır Yüce
'nin (32) ismini yaşatan biricik oğlu Yasin Bahadır Yüce 3 gün önce kreşte oyun oynarken beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan küçük Yasin tüm müdahalelere karşın önceki gün hayatını kaybetti. Küçük Yasin Bahadır gözyaşları arasında dün ikindi namazını müteakip Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evladının şehadetinin ardından torununu kaybetmenin acısını yaşayan dede Hasan Raşit
, "Doktorlar torunumun doğuştan beyin baloncuğu olduğunu ve bunun patlaması sonucu hayatını kaybettiğini söylediler. Oğluma duyduğum hasreti torunuma sarılarak gideriyordum. Yaşadığım acıyı kelimelerle anlatmak imkansız. İki evladımı kaybetmek çok acı. 5 yıl önce hainler oğlumu şehit ettiler şimdi de yavrumun yavrusu hayatını kaybetti. Torunum hayattayken babasını hiç görmemişti. Canım torunum babasıyla cennette buluşacak, tanışacak inşallah" diye konuştu.