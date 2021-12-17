Ali Kuşçu vefatının 547’nci yılında anıldı





Astronomi ve matematik alanında çok değerli çalışmalar yapmış, birçok öğrenci yetiştirmiş, Osmanlı medeniyetinin kıymetli bilim adamlarından Ali Kuşçu (Ali Bin Muhammed) ebediyete intikalinin 547'nci yılında Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği program ile anıldı. Büyük Türk astronomu ve matematikçisi Ali Kuşçu için düzenlenen anma programı, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal, Eyüpsultan Müftüsü Basri Bektaş, Ali Kuşçu Uzay Evi öğrencileri ve vatandaşların katılımıyla Eyüpsultan Camii avlusunda gerçekleşti.

Programda yapılan konuşmalarda Ali Kuşçu'nun tarihe geçen çalışmaları ve Ali Kuşçu Uzay Evi hakkında bilgi verildi. Sonrasında ise törene katılanlarla birlikte Ali Kuşçu'nun mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.