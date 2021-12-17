MEB duyurdu! 27 Aralık’ta başlayacak

MEB'in "2022 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" internet sitesinde yayımlandı. Duyuruya göre, 1. aşama başvuruları 27 Aralık 2021-3 Ocak 2022'de alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 7-12 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Atamalar 14 Ocak 2022'de, tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 21 Ocak 2022'den itibaren yapılacak.

Bu başvurularda 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaktayken ön başvurunun son günü itibarıyla sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlara da özür tayini hakkı tanındı.