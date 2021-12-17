Türkiye’yi ağlatan Eymen büyüdü ‘Vatan sağolsun’ dedi

Diyarbakır
'ın Sur ilçesinde 2015 yılında Kurşunlu Camii
bahçesinde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan bombayı imha etmeye çalışırken keskin nişancı tüfeği ile vurularak şehit düşen polis Haydar Çetin, ardında biri 6 yaşında diğeri henüz 3 aylık iki erkek evlat bıraktı. 6 yaşındaki Eymen Çetin, Yozgat
'taki cenaze töreninde döktüğü gözyaşları ile hafızalara kazınmış, tüm Türkiye'yi ağlatmıştı. Eymen o gün babasının ardından, "Keşke son bir kez daha görseydim. Anne babam cennete mi gidecek?" sözleri ile duygularını dile getirmişti. O tarihte henüz 3 aylık olan Emin ise babasını hiç hatırlamıyor. MHP MYK Üyesi Sezer Yozgat
, Ülkü Ocakları
Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Nebioğlu
ve Fatih Ülkü Ocakları Başkanı Metehan Aksu, Yozgat'ta yaşayan şehit ailesini evlerinde ziyaret etti.
POLİS OLMAK İSTİYOR
Eymen ve Emin, büyüyüp, devlete en iyi şekilde hizmet etmek, hainlere fırsat vermemek için babaları gibi birer polis olmak istediklerini söyledi. SABAH'a konuşan Eymen, "Babam da tüm şehitler gibi cennete gitti. Vatan sağolsun. O bir kahraman, ben de onun yolundan gidip kahraman bir polis olmak istiyorum. Babamı hiçbir zaman unutmayacağım" dedi. Dede Dilaver Çetin ise "Vatan sağolsun, bir evladım vatana kurban oldu bin tanesi feda olsun. Torunlarımı da şehit babaları gibi vatana en iyi şekilde hizmet etmeleri için yetiştiriyorum" dedi.