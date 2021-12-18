Erdoğan ‘kusursuz kulak’ Bager’e piyano hediye etti

BAŞKAN Erdoğan, Muş
'ta yaşayan görme engelli kusursuz kulak Bager Çalışcı'ya söz verdiği piyanoyu gönderdi. Ankara
'da düzenlenen Tam Bana Göre Festival
'de Erdoğan'la tanışma fırsatı bulan Çalışcı'ya piyanoyu Muş Belediye Başkanı Feyat Asya
teslim etti. Çalışcı ile telefonda görüşen Erdoğan, piyanosundan memnun olup olmadığını sorarak, "Gözlerinden öpüyorum. Bu piyanodaki resitallerini inşallah senden ayrıca dinlemek isterim" dedi. Telefonla görüşmesinde Erdoğan'a teşekkür ettiğini anlatan Bager, "Sayın Cumhurbaşkanım beni çok mutlu etti. Piyanoyu ilk çaldığımda kendimi rüyada hissettim. Hayallerime kavuştum. Her tuşa dokunduğumda, her piyanonun başına oturduğumda Başkanımızı hatırlayacağım" diye konuştu.