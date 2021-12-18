Silivri Belediyesi katı gübre serpme aracı satın aldı

Silivri'de üreticiler için önemli bir destek projesi daha hayata geçiriliyor. Silivri Belediyesi, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın tarımı destekleme projeleri tarımsal üreticilerin ahır gübrelerini toprakla buluşturmak amacıyla Katı Atık Gübre Serpme Aracı satın aldı. Bu araç sayesinde hayvanı olup hayvansal atığını kaldırmak ya da bertaraf etmek isteyen çiftçilerin atıkları Silivri Belediyesi tarafından taşınacak. Ayrıca hayvansal atıklarını gübre olarak tarlasına serpmek isteyen çiftçiler nakliye ve kepçe maliyetinden kurtulacak ve elindeki gübreyi tarlaya homojen olarak dağıtarak daha verimli sonuçlar alabilecek. Katı Gübre Serpme Aracı ile hayvansal gübrelerin tarlalara doğru bir şekilde serpilip toprağın organik madde içeriği zenginleştirilerek toprak kalitesi de artırılmış olacak. Böylece kullanılan kimyasal gübre miktarı azaltılarak Silivrili çiftçiler önemli bir masraftan kurtarılmış olacak. Belediyenin bu çalışması ile hayvansal atıkların yol kenarlarına gelişigüzel bırakılması da önlenerek çevre kirliliğine son verilmiş olacak.



YILMAZ: "ELİ NASIRLI ÇİFTÇİLERİMİZİN İÇİ RAHAT OLSUN"

Katı Gübre Serpme Aracı ile ilgili açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Bugün çiftçilerimize yeni bir destek vermenin daha mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemizin bünyesine bir Katı Gübre Serpme Aracını kazandırıyoruz. Buradaki muradımız topraklarımızda organik gübre kullanımını artırmak ve üreticilerimizi kimyasal gübre masrafından kurtararak onlara ekonomik olarak katkı sağlamak. Eli nasırlı çiftçilerimizin içi rahat olsun. Biz Silivri Belediyesi olarak üreticilerimizin yanında olmaya, onlara bir nefes bir soluk olmak adına tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.