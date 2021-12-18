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Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:37

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Milli Günü'nü kutladı

AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Milli Günü’nü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, Katar'ın Milli Günü dolayısıyla Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim'e tebrik mektubu gönderdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mektubunda, "dost ve kardeş" olarak nitelendirdiği Katar devletinin Milli Günü'nü tebrik eden Şentop, "Dost ve kardeş ülkelerimiz arasında köklü tarihi ve kültürel bağlar temelinde gelişen ilişkilerimizin, parlamentolarımız arasındaki yakın iş birliği sayesinde müşterek değer ve menfaatler istikametinde daha da zenginleşeceğine olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Şentop, başta Katar halkı olmak üzere, Katar Şura Meclisi Başkanı Al-Ghanim'e ve Katar Şura Meclisi üyelerine en iyi dileklerini iletti.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Milli Günü'nü kutladı
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