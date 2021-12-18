Haberler Gündem Haberleri TÜRKSAT 5B Uydusu yarın fırlatılacak! Veri kapasitesi 15 kat artıyor
Giriş Tarihi: 18.12.2021 14:13 Son Güncelleme: 18.12.2021 14:24

TÜRKSAT 5B Uydusu yarın fırlatılacak! Veri kapasitesi 15 kat artıyor

TÜRKSAT 5B Uydusu yarın fırlatılacak! Veri kapasitesi 15 kat artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu. TÜRKSAT 5B uydusunun yarın fırlatılacağını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, bununla birlikte veri kapasitesinin 15 kat artacağına vurgu yaptı.

Türkiye'nin haberleşme kapasitesine büyük güç katacak olan Türksat 5B uydusu; 19 Aralık 2021 Saat 06.58'de ABD'deki Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu açıklamasında "TÜRKSAT 5B ile veri kapasitesi 15 kat artacak" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Yarın fırlatılacak TÜRKSAT 5B ile veri kapasitesi 15 kat artacak.

Yerli ve milli uydumuz olacak 6A çalışmaları da devam ediyor.

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TÜRKSAT 5B Uydusu yarın fırlatılacak! Veri kapasitesi 15 kat artıyor
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