TÜRKSAT 5B Uydusu yarın fırlatılacak! Veri kapasitesi 15 kat artıyor

Türkiye'nin haberleşme kapasitesine büyük güç katacak olan Türksat 5B uydusu; 19 Aralık 2021 Saat 06.58'de ABD'deki Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu açıklamasında "TÜRKSAT 5B ile veri kapasitesi 15 kat artacak" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Yarın fırlatılacak TÜRKSAT 5B ile veri kapasitesi 15 kat artacak.

Yerli ve milli uydumuz olacak 6A çalışmaları da devam ediyor.