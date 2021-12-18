Türksat 5B uydusunda son durum: Son kontroller yapıldı, geri sayım başladı!

Türkiye'nin son yıllarda uydu kapasitesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun rehberliğinde 2 katına çıkardığını vurgulayan Sayan, "Bu sene başında Türksat 5A uydumuzun fırlatması gerçekleşti ve hizmete alım töreni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türksat yerleşkesinde yaptık. 5A bu sene başında fırlattık. Türksat 5B'yi de fırlatmak için güzergahtaki bütün kontrolleri gerçekleştirdik, şu ana kadar bir problem yok, hazırlık süresi içinde bir problem çıkmazsa uydumuzu uzaya fırlatmış olacağız." ifadesini kullandı.

Sayan, Türkiye'nin uydu kapasitesini artırması konusuna da değinerek Türksat 6A uydusunun da 2023'te uzayda yerini alacağını ve böylelikle uzayda da Türkiye'nin tüm haklarının korunacağını söyledi.