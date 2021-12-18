Haberler Gündem Haberleri ‘Yelpazeci’ yakalandı
Giriş Tarihi: 18.12.2021

‘Yelpazeci’ yakalandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
‘Yelpazeci’ yakalandı

İzmir’de “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan ve sahte kimlikle başvurduğu hastanede Kovid-19 tedavisi gören Adem Zengin yakalandı

"FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan firari Adem Zengin sahte kimlikle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gördüğü sırada yakalandı. Sağlık durumu ağırlaşan ve entübe edilen Zengin'in yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmaları sırasında yanında duran ve serinlemesi için yelpaze sallayan kişi olarak bilinen Zengin hakkında "Kazakistan'da Zaman Gazetesi temsilciliği yaptığı, örgüte müzahir dernekte genel sekreter olarak görev yaptığı, ByLock kullanıcısı olduğu" gibi bilgilerle terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yakalama kararının bulunduğu öğrenildi. Zanlının, 27 Kasım 2018'deki operasyonda yakalanamadığı bildirildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Yelpazeci’ yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA