‘Yelpazeci’ yakalandı

"FETÖ silahlı terör örgütüne
üye olmak" suçundan aranan firari Adem Zengin
sahte kimlikle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
'nde Kovid-19 tedavisi gördüğü sırada yakalandı. Sağlık durumu ağırlaşan ve entübe edilen Zengin'in yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
'in konuşmaları sırasında yanında duran ve serinlemesi için yelpaze sallayan kişi olarak bilinen Zengin hakkında "Kazakistan
'da Zaman Gazetesi
temsilciliği yaptığı, örgüte müzahir dernekte genel sekreter olarak görev yaptığı, ByLock kullanıcısı olduğu" gibi bilgilerle terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yakalama kararının bulunduğu öğrenildi. Zanlının, 27 Kasım 2018'deki operasyonda yakalanamadığı bildirildi.