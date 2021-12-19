Bitmeyen yok çalışması: Cadde çamur deryasına döndü! CHP’li Bakırköy Belediyesi’ne tepkiler artıyor

"SIKINTI ÇEKİYORUZ"

Yusuf Doğan, esnaf olarak zor durumda kaldıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 1 aydır böyle. Sipariş falan dağıtamıyoruz. Hep çamurlu, burası bitiyor diğeri başlıyor. Bakırköy'de çok sıkıntı oldu sokaklar, yollar falan, alt yapı, inşaat hepsi birbirine eklendi. Çok sıkıntı çekiyor buradaki insanlar. Her gün üzerimizi değiştiriyoruz, ne olacak bilmiyoruz. Can sıkıcı bir durum, zamanlama hatası. Yazın hiçbir şey yoktu yapmadılar, kışın yağmurlu, karlı günde yapıyorlar" diye konuştu.