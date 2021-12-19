Giriş Tarihi: 19.12.2021

İBB, FETÖ’nün mahrem abilerine de iş vermiş HALİT TURAN

Çok sayıda PKK’lının işbaşı yaptığı İBB’de FETÖ’ye de kucak açıldığı ortaya çıktı. Son olarak askeri liselere eleman sızdıran isimler ile TSK’dan atılan üsteğmenin de İBB’de mesaiye başladığı ortaya çıktı