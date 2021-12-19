Uzay vatanda da ülkemizin haklarını savunacağız

Türksat 5B
uydusu bugün ABD Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak. Türksat 5B, Türkiye
'nin uzaydaki aktif 8'inci uydusu. Uzayda uydusu bulunan 30 ülkeden biri olan Türkiye'de son uyduyla birlikte veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 2'nci Uydu Teknolojileri Haftası kapsamında Türksat Gölbaşı Kampüsü'nde düzenlenen Türkiye'nin Uydu Teknolojileri Vizyonu Oturumu'nda konuştu:
PROJE, YATIRIM, MİLLETE HİZMET BAZILARINA NE KADAR DA UZAK:
Kendi uydusunu üreten dünyadaki ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağız. 'Anavatanımıza' yatırımlarımızı her geçen gün artırıyoruz. Bununla yetinecek miyiz? Asla. 'mavi vatan'ımızın her karışında söz sahibi olmak için imkânlarımızı sonuna kadar seferber ediyoruz. 'Uzay vatan' için attığımız bu adım da, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir. Bütün dünya bilsin ki anavatanda, mavi vatanda, uzay vatanda giderek artan bir iddia ile yolumuza devam edeceğiz. Birileri bu hedefleri hayal bile edemezken hep birlikte yine tarihin tekerrür ettiğini göreceğiz. 19 yıl önce, "Ülkemizin dört bir yanı bölünmüş yollarla donatılacak. İnsanımız yüksek hızlı trenler ile seyahat edecek. İstanbul Boğazı'nın altından tüp geçitler ile trenler, metrolar, arabalar geçecek, havayolu halkın yolu olacak, 7'den 70'e herkes hızlı internet kullanacak" dediğimizde de bazıları bizlere inanmamışlardı. Ne mutlu bize ki; bu dediklerimizin hepsini gerçekleştirdik. Proje, yatırım, millete hizmet bazılarına ne kadar da uzak kavramlar.