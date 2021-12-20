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Giriş Tarihi: 20.12.2021 19:07

Afganistan uyruklu zehir satıcısı yakalandı...Adrese giren polisler 'Afgan Macunu' buldu

EMİR SOMER EMİR SOMER
Afganistan uyruklu zehir satıcısı yakalandı...Adrese giren polisler ’Afgan Macunu’ buldu

İstanbul’da uyuşturucu madde satışı yapan Afganistan uyruklu zehir taciri yakalandı. Adresinde 55.9 gram ağırlığında 'Metamfetamin' ve 80 gram 'Afgan Macunu' bulundu.

İstanbul Polisi, Fatih İlçesi'ne bağlı Katip Kasım Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını saptadı. Adrese yapılan operasyonda Afganistan uyruklu A.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda; 55.9 gram ağırlığında Metamfetamin maddesi, 80 gram Afgan Macunu, üç uyuşturucu hap ve satışa hazırlanan uyuşturucu maddelerin tartımı için kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

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Afganistan uyruklu zehir satıcısı yakalandı...Adrese giren polisler 'Afgan Macunu' buldu
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