Afganistan uyruklu zehir satıcısı yakalandı...Adrese giren polisler ’Afgan Macunu’ buldu

Adreste yapılan aramalarda; 55.9 gram ağırlığında Metamfetamin maddesi, 80 gram Afgan Macunu, üç uyuşturucu hap ve satışa hazırlanan uyuşturucu maddelerin tartımı için kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.