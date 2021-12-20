‘Afrika’yla dostluğumuzu engin bir vefa denizine çevirdik’

Emine
Erdoğan, Afrikalı devlet başkanlarının eşleriyle önceki akşam Tophane-i Amire'deki buluşmasında konuştu: Afrika
'yla tarihe kök salmış dostluğumuzu engin bir vefa denizine çevirdik... Programda konuşan Gambiya
First Lady'si Fatoumatta Bah-Barrow ise "Türkiye
'yi evim gibi görüyorum. Emine Erdoğan
iklim değişikliğiyle mücadelede oldukça tecrübeli. Ondan birçok şey öğrenerek bunu ülkemizde uygulamak istiyoruz" dedi.
'VAKTİMİZİ BATI ÜLKELERİYLE HARCADIK': Sierra Leone
First Lady'si Fatima Maada Bio
da "Vaktimizin çoğunu Batı
ülkeleriyle ittifak kurmak için harcadığımızı düşünüyorum. Türkiye'yle neden ortak olmayalım? Afrika'ya genellikle ne yapılması istendiği söyleniyor. Bizler ortak arıyoruz ve eşit muamele göreceğimiz bir ortaklık arıyoruz. Türkiye-Afrikai ilişkileri her geçen gün büyüyor ve Türkiye iyi yere gelen bir ülke olarak bize örnek" dedi.