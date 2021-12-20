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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Afrika’yla dostluğumuzu engin bir vefa denizine çevirdik’

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
‘Afrika’yla dostluğumuzu engin bir vefa denizine çevirdik’
Emine Erdoğan, Afrikalı devlet başkanlarının eşleriyle önceki akşam Tophane-i Amire'deki buluşmasında konuştu: Afrika'yla tarihe kök salmış dostluğumuzu engin bir vefa denizine çevirdik... Programda konuşan Gambiya First Lady'si Fatoumatta Bah-Barrow ise "Türkiye'yi evim gibi görüyorum. Emine Erdoğan iklim değişikliğiyle mücadelede oldukça tecrübeli. Ondan birçok şey öğrenerek bunu ülkemizde uygulamak istiyoruz" dedi.



'VAKTİMİZİ BATI ÜLKELERİYLE HARCADIK': Sierra Leone First Lady'si Fatima Maada Bio da "Vaktimizin çoğunu Batı ülkeleriyle ittifak kurmak için harcadığımızı düşünüyorum. Türkiye'yle neden ortak olmayalım? Afrika'ya genellikle ne yapılması istendiği söyleniyor. Bizler ortak arıyoruz ve eşit muamele göreceğimiz bir ortaklık arıyoruz. Türkiye-Afrikai ilişkileri her geçen gün büyüyor ve Türkiye iyi yere gelen bir ülke olarak bize örnek" dedi.
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‘Afrika’yla dostluğumuzu engin bir vefa denizine çevirdik’
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