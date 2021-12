‘Afrika’yla dostluğumuzu engin bir vefa denizine çevirdik’

EmineErdoğan, Afrikalı devlet başkanlarının eşleriyle önceki akşam Tophane-i Amire'deki buluşmasında konuştu: Afrika 'yla tarihe kök salmış dostluğumuzu engin bir vefa denizine çevirdik... Programda konuşan Gambiya First Lady'si Fatoumatta Bah-Barrow ise " Türkiye 'yi evim gibi görüyorum. Emine Erdoğan iklim değişikliğiyle mücadelede oldukça tecrübeli. Ondan birçok şey öğrenerek bunu ülkemizde uygulamak istiyoruz" dedi. Sierra Leone First Lady'si Fatima Maada Bio da "Vaktimizin çoğunu Batı ülkeleriyle ittifak kurmak için harcadığımızı düşünüyorum. Türkiye'yle neden ortak olmayalım? Afrika'ya genellikle ne yapılması istendiği söyleniyor. Bizler ortak arıyoruz ve eşit muamele göreceğimiz bir ortaklık arıyoruz. Türkiye-Afrikai ilişkileri her geçen gün büyüyor ve Türkiye iyi yere gelen bir ülke olarak bize örnek" dedi.