Bakırköy Belediyesi nikah salonunu özelleştiriyor

2016 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı temel atma töreniyle en geç 12 ayda biteceği sözünün verildiği Osmaniye Mahallesi'ndeki Belediye Hizmet binası aradan geçen yaklaşık 6 yılın ardından kaba inşaat halinde dururken, hizmet binası yanında toplamda 5 bin metrekareyi aşan Nikah Salonu, Kültür Merkezi, Kafeterya ve 4 dükkan ile başka bazı bölümleri içeren alan da yap işlet devret yoluyla ihale ediliyor.



KAMU HİZMETLERİ KİRAYA VERİLİYOR



Belediye ihale ilanında "Yapımı devam eden Belediye Hizmet Binası yanındaki 3 bin 248,21 metrekare inşaat alanlı Bodrum, Zemin, 1.Kat ve 2.Kattan oluşan Bakırköy Belediyesi Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi; 1 adet Davet ve Balo Salonu, 1 adet Büfe, 2 adet Nikah Salonu, 2 adet Gelin Odası, 1 adet Takı ve Fotoğraf Alanı, 1 adet Kafeterya, 1 adet Kokteyl Salonu, 4 adet dükkan gibi mağazalardan oluşacak bina ile ekli krokide (A) ile gösterilen 2 bin 71,77 metrekarelik -alan için 29 yıl süreli irtifak hakkı ile intifa hakkı tesis edilerek yapım ve işletilmesi" şeklinde diyerek yapım işini özetledi. Yani sadece nikah salonu değil toplam 5000 metrekare alan 29 yıllığına yap işlet devret modeliyle özelleştiriliyor.



İhaleye göre inşaatın ince işçilik yapım maliyeti yaklaşık muhammen bedeli 17 milyon 24 bin 192,33 TL olurken intifa hakkı muhammen bedeli aylık 55 bin TL olduğu belirtildi.



Belediye hizmet binası ince inşaatı için 2022 bütçesinde 160 milyon kaynak ayrılmış, kaba inşaatı 32 milyon 750 bin liraya ihale edilmişti. Kaba inşaat işi kapsamında bu nikah salonu ve kültür merkezi de vardı. Bu hesaba göre yeni belediye binası ve eklentilerin inşaatı tahminen 200 milyonun çok üzerinde bir paraya mal olacak.



BİTMİŞ SALONU BOŞ TUTUYOR, KABASI BİTEN İNŞAATI ÖZELLEŞTİRİYOR



Geçmiş dönem Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen döneminde Ataköy'de yapılan nikah salonu kullanıma henüz açılmadı ve boş tutulduğu öğrenildi. Ancak Osmaniye'de inşaatı devam eden hizmet binası yanına yap işlet devret modeli özelleştirmeyle nikah salonu yapılması dikkat çekti.