Türkiye
'deki ilmi çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen ve Türkiye'nin en büyük akademik ödülleri olarak nitelendirilen İlim Yayma Ödülleri
sahiplerini buldu. Dolmabahçe Sarayı
'nda gerçekleştirilen ödül törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan
da katıldı, ödül alan isimleri tebrik etti. Törende iki yıllık bir hazırlık, başvuru ve değerlendirme süreci sonrasında 3 kategoride belirlenen isimler açıklandı. İlim Yayma Ödülleri 2021'de "Büyük ödül", bilim dünyasında "Suyun Profesörü" olarak bilinen "Nobel
Ödül Beraatı" sahibi ve "Dünyadaki 500 Bilim Öncüsü"nden biri olarak seçilen Prof. Dr. Zekai Şen
'e verildi. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü'nü ise kimya alanındaki araştırma ve çalışmalarıyla akademik dünyada öne çıkan Prof. Dr. Mustafa Soylak
aldı. Sosyal Bilimler Ödülü'ne de Doç. Dr. Hümeyra Özturan
"Ethostan Ahlaka
: Antik Yunan Ahlak Literatürünün İslam Dünyasına İntikali ve Alımlanışı" adlı temel eseri ile layık görüldü. İlim Yayma Ödülleri'nde Büyük Ödül 600 bin lira, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler Ödülleri ise 200'er bin lira ile mükâfatlandırıldı. Başkan Erdoğan, törende yaptığı konuşmada ekonomiye ilişkin şu mesajları verdi:
Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa, onu yapmaya devam edeceğim. Neymiş faizi düşürüyormuşuz, benden başka bir şey beklemeyin.
Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür. Bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız. Fiyat artışlarının insanlarımızın günlük hayatları üzerinde açtığı sıkıntıyı elbette biliyoruz. Ama vesayete, terör örgütlerine, darbecilere nasıl direndiysek bunlara karşı da direneceğiz.
Ey TÜSİAD ve yavruları. Hükümete saldırmanın farklı versiyonlarını aramayın. Bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibilliyetinizi de iyi biliyorum. İşinizi yapın. Sizin derdiniz başka, bizimki bambaşka. Bu millet bu fırsatı size vermeyecek. Bu ülkeyi döviz kuru üzerinden yeniden değiştirmek isteyenlerin de eline teslim etmeyeceğiz.