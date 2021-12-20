Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na dolar göndermesi: “Dövizdeki düşüşten sonra Kılıçdaroğlu’ndan yeni tweet: "Döviz bürosundan doların yükselmesini istedim, cevap vermediler. Saat 11’de geliyorum”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunarak TL mevduatları için atılacak yeni adımları açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI, KURDAKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 33'Ü GEÇTİ

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" ifadelerini kullandı. 5'li önlem paketinden de söz eden Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ardından döviz kurunda sert düşüş yaşanarak kurdaki düşüş yüzde 33'ü geçti.

DAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DOLAR KURU GÖNDERMESİ!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ise kurdaki sert düşüşün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan bir göndermede bulundu. Dağ sosyal medya hesabından, "Dövizdeki düşüşten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni tweet: Döviz bürosundan doların yükselmesini istedim, cevap vermediler. Saat 11'de geliyorum" ifadelerini kullandı. Dağ'ın Kılıçdaroğlu'na bu göndermesi sonrasında birçok sosyal medya kullanıcısı destek mesajları atarken, esprili mesajlar da paylaştı.