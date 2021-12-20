Habertürk yazarından çirkin hareket

Habertürk
Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya
, canlı yayında büyük bir skandala imza atarak ses ayarı yapan İhlas Haber Ajansı
(İHA
) personeli Ahmet Demir
'e tokat attı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Muharrem Sarıkaya'nın, Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatma Şahin
ile geçtiğimiz cuma günü yaptığı röportajı sırasında ilginç anlar yaşandı.
Canlı yayın sırasında Sarıkaya'nın mikrofonunda bir arıza oluştu. Sarıkaya, duruma müdahale etmek için stüdyoya gelen ses teknikeri Ahmet Demir'e tokat attı. Skandal olayın ardından Sarıkaya'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası
(TGS), Muharrem Sarıkaya'yı kınadı. TGS'den yapılan açıklamada, "Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Sarıkaya'nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz" denildi. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti
de saldırıyı kınayarak olayın takipçisi olacağını duyurdu.
ÖZÜR DİLEDİ
Muharrem Sarıkaya, tepki çeken olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kamuoyundan özür diledi. Sarıkaya paylaşımında "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yayını sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın
'dan ayrı ayrı özür diledim" dedi.