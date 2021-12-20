Hedefimiz 10 milyon vatandaşa ulaşmak

Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
, 995 halk eğitimi merkezi ve 24 olgunlaşma enstitüsü ile vatandaşlara istedikleri her kursu açıyor ve kısa süreli sertifikasyona yönelik eğitim hizmeti sunuyor. Bu kapsamda, 2020'de 196 bin 405 kurs açılırken, bu yıl sayı 289 bin 521'e ulaştı. 2020 yılında bu kurslardan 3 milyon 569 bin 734, bu yıl ise 4 milyon 642 bin 932 kişi yararlandı.
KADIN ORANI YÜZDE 63
Milli Eğitim
Bakanı Mahmut Özer
, bireylerin hayat boyu beceri geliştirmelerine sürekli destek verdiklerini vurgulayarak, "Bu kapsamda 2021'de açtığımız kurs sayısı 2020 yılına göre yüzde 47 arttı. Bu artış, kurslardan yararlanan kişi sayısına da yansıdı. 2021 yılında açtığımız kurslardan yararlanan vatandaş sayımız 2020 yılına göre yüzde 30 arttı. Bu kurslardan en fazla kadınlar yararlanıyor. 2021 yılında kursiyerlerin kadın oranı yüzde 63'e yükseldi. 2022 yılında kurs çeşitliliğinde önemli değişikliğe gideceğiz. Hedefimiz, 2022 yılında en az 10 milyon vatandaşımızın bu kurslardan yararlanmasını sağlamak. Gerekli planlamalarımızı da yaptık. Bu süreçleri başarıyla yürüten Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzü, 81 ildeki yöneticilerimizi, halk eğitim merkezi ve olgunlaşma enstitüleri yöneticileri ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum" ifadelerini kullandı.