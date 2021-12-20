İşte Yargıtay’a seçilen üyelerin daireleri!

Yılsonunun yaklaşmasıyla Yargıtay'da toplamda 22 üye emekliliğe ayrıldı. Bunun üzerine HSK Genel Kurulu bu gündemle toplanarak, Yargıtay'daki 200 üye hedefini de gözeterek, boşalan 22 üyenin yerine 11 yeni üyenin ismini belirledi. Buna göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Erdal Demir, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Haşim Bardakçı, Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı Süleyman Yıldırım, İstanbul BAM Daire Başkanı Selma Betin, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat, İstanbul BAM Daire Başkanı Nilgün Şener, Ankara BAM Daire Başkanı Beytullah METİN, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Yunus Nadi Kolukısa, Anayasa Mahkemesi Baş Raportörü Aydın Şimşek ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Veysel Bektaş HSK tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen isimler oldu.

Üyelik seçimi sonrasında belirlenen isimlerin Yargıtay'da hangi dairede görev yapacağı merak konusuydu. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, yeni seçilen üyelerin dairelerinin belirlenmesi amacıyla bugün toplandı. Toplantı sonrasında Yargıtay'a yeni seçilen 11 yeni üyenin daireleri belirlendi.

İŞTE 11 YENİ ÜYENİN DAİRELERİ



Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü iken Yargıtay üyeliğine seçilen Mehmet Arı Yargıtay 4. Hukuk Dairesinde, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü iken Yargıtay üyeliğine seçilen Erdal Demir Yargıtay 7. Ceza Dairesinde, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı iken Yargıtay üyeliğine seçilen Ahmet Haşim Bardakçı Yargıtay 5. Ceza Dairesinde, Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı iken Yargıtay üyeliğine seçilen Süleyman Yıldırım ve Anayasa Mahkemesi Baş Raportörü iken Yargıtay üyeliğine seçilen Aydın Şimşek Yargıtay 8. Hukuk Dairesinde, İstanbul BAM Daire Başkanı iken Yargıtay üyeliğine seçilen Selma Betin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı iken Yargıtay üyeliğine seçilen Veysel Bektaş Yargıtay 5. Hukuk Dairesinde, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı iken Yargıtay üyeliğine seçilen Müslüm Canpolat Yargıtay 10. Ceza Dairesinde, İstanbul BAM Daire Başkanı iken Yargıtay üyeliğine seçilen Nilgün Şener Yargıtay 6. Ceza Dairesinde, Ankara BAM Daire Başkanı iken Yargıtay üyeliğine seçilen Beytullah Metin Yargıtay 3. Ceza Dairesinde, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri iken Yargıtay üyeliğine seçilen Yunus Nadi Kolukısa ise Yargıtay 9. Ceza Dairesinde üye olarak görev alacak.