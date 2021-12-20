Kabinenin gündemi ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
, bugün ağırlıklı olarak ekonomi gündemiyle toplanacak. Toplantıda, son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışlar ve ekonomiye yansımalarının değerlendirilmesi bekleniyor. Merkez bankasının aralık ayında dövize uyguladığı 5 müdahale ve sonuçları değerlendirilecek. Kur dalgalanmalarını bahane ederek aşırı fiyat artışına giden fırsatçılar ve stokçularla mücadele de gündemde yer alacak. Yılın son Kabine toplantısının önemli maddelerinden biri de memur ve emekli maaşlarına yapılacak yıllık ek zamlar olacak. Toplantıda zam oranının belirleneceği kaydediliyor. Kabine toplantısında salgın konusunda yaşanan son gelişmeler de değerlendirilecek. Türkiye
'de de rastlanan ve hızlı bulaşıcı özelliği saptanan Omicron varyantına ilişkin ek önlemlerin de toplantıda görüşülmesi bekleniyor.
ZİRVE SONUÇLARINI PAYLAŞACAK
Terörle mücadelenin kapsamlı olarak ele alınacağı toplantıda, güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyonlar ile çetin kış şartlarında terörle mücadelede izlenecek yöntemler görüşülecek, gelen istihbarat raporları masaya yatırılacak. İç ve dış gelişmeler ile bölgesel konuların değerlendirileceği toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, İstanbul
'da gerçekleşen Türkiye-Afrika zirvesinin sonuçlarını kabine üyeleriyle paylaşacağı ifade ediliyor.