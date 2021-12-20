Haberler Gündem Haberleri Mehmetçik'ten terör örgütü PKK/YPG'ye darbe! 6 terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 20.12.2021 13:43 Son Güncelleme: 20.12.2021 13:43

Mehmetçik'ten terör örgütü PKK/YPG'ye darbe! 6 terörist etkisiz

Mehmetçik’ten terör örgütü PKK/YPG’ye darbe! 6 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği açıklandı.

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Mehmetçik'ten terör örgütü PKK/YPG'ye darbe! 6 terörist etkisiz
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