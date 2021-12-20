Mehmetçik’ten terör örgütü PKK/YPG’ye darbe! 6 terörist etkisiz

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği açıklandı.
Mehmetçik'ten terör örgütü PKK/YPG'ye darbe!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2021
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/Rk2Y7zTJDN