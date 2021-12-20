Son dakika: Başkan Erdoğan’dan üniversite öğrencilerine burs müjdesi

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomide yaşanan son gelişmelere değinen Başkan Erdoğan, TL mevduatları için atılacak yeni adımı açıkladı. Başkan Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Dolardaki artış TL mevduatlarına yansıtılacak. Kur getirisi mevduat kazancının altında kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek." ifadelerini kullandı.
Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajın yüzde 10'a indirileceğini söyleyen Başkan Erdoğan, ihracatçılara ileri vadeli kur rakamı verileceğini ifade etti.
MEMURLARIN MAAŞLARINDAN ALINAN GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI
Başkan Erdoğan, memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirterek, "Memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MÜJDE
Başkan Erdoğan, konuşmasının devamında üniversite öğrencilerine de müjdeli haberi verdi.
Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine aylık 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.300 lira, doktora öğrencilerine 1.950 lira burs veya kredi verildiğini hatırlatan Erdoğan önümüzdeki yıl bu rakamların artacağını açıkladı. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.