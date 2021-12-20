Son dakika: Başkan Erdoğan’dan üniversite öğrencilerine burs müjdesi

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomide yaşanan son gelişmelere değinen Başkan Erdoğan, TL mevduatları için atılacak yeni adımı açıkladı. Başkan Erdoğan, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Dolardaki artış TL mevduatlarına yansıtılacak. Kur getirisi mevduat kazancının altında kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek." ifadelerini kullandı.