SON DAKİKA: Fahrettin Altun’dan Muharrem Sarıkaya açıklaması: Bu gerçekten içler acısı bir durum

"HERKESİN TEPKİ GÖSTERMESİ GEREKİR"

Altun, yaşanan olay nedeniyle tüm sivil toplum kuruluşlarının Demir'e destek olması gerektiğini belirterek, "Bu tokat sadece sana atılmış bir tokat değil. Bu bütün arkadaşlarımıza, bütün medya mensuplarımıza atılmış bir tokat. Dolayısıyla tüm gazetecilerin, basın kuruluşlarının, basın STK'larının bu olaya karşı seslerini yükseltmeleri, tepki göstermeleri gerekir" dediği aktarıldı.

"HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ"

Olaya tüm Türkiye'de milyonlarca insan tarafından tepki gösterildiğini ve "sembol bir olay" olduğunu belirten Altun, "Bu olay sembol bir olaydır. Ne olursa olsun hiçbir şekilde böyle bir durum kabul edilemez. Biz, buna inanıyoruz. Özellikle bunları söylemek istedim. Bir basın mensubunun başka bir basın mensubuna bunu yapması hiçbir şekilde kabul edilir bir durum değil. Tekrardan çok geçmiş olsun. Başarılar diliyorum, biz her zaman yanındayız ve arkandayız" ifadelerine yer verdi.