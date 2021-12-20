SON DAKİKA: Fahrettin Altun’dan Muharrem Sarıkaya açıklaması: Bu gerçekten içler acısı bir durum

Habertürk Yazarı ve Ciner Medya Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın, İHA Kameramanı Ahmet Demir'e canlı yayın sırasında tokat atmasına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki geldi. Altun, Demir'in sonuna kadar yanında olduklarını belirtti, "Bir basın mensubunun başka bir basın mensubuna bunu yapması hiçbir şekilde kabul edilir bir durum değil." dedi.
FAHRETTİN ALTUN'DAN MUHARREM SARIKAYA'YA: GERÇEKTEN İÇLER ACISI BİR DURUM
Demir'i telefonla arayan Altun'un "Hiçbir şekilde böyle bir saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu gerçekten içler acısı bir durum. Biz, her hal ve şartta yanındayız. Yapılan saldırıyı bütün basın camiasına karşı yapılmış olarak addediyoruz. Gerçekten bu görüntü çok acı bir görüntü" dedi.
"HERKESİN TEPKİ GÖSTERMESİ GEREKİR"
Altun, yaşanan olay nedeniyle tüm sivil toplum kuruluşlarının Demir'e destek olması gerektiğini belirterek, "Bu tokat sadece sana atılmış bir tokat değil. Bu bütün arkadaşlarımıza, bütün medya mensuplarımıza atılmış bir tokat. Dolayısıyla tüm gazetecilerin, basın kuruluşlarının, basın STK'larının bu olaya karşı seslerini yükseltmeleri, tepki göstermeleri gerekir" dediği aktarıldı.
"HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ"
Olaya tüm Türkiye'de milyonlarca insan tarafından tepki gösterildiğini ve "sembol bir olay" olduğunu belirten Altun, "Bu olay sembol bir olaydır. Ne olursa olsun hiçbir şekilde böyle bir durum kabul edilemez. Biz, buna inanıyoruz. Özellikle bunları söylemek istedim. Bir basın mensubunun başka bir basın mensubuna bunu yapması hiçbir şekilde kabul edilir bir durum değil. Tekrardan çok geçmiş olsun. Başarılar diliyorum, biz her zaman yanındayız ve arkandayız" ifadelerine yer verdi.
NE OLMUŞTU?
Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Habertürk TV'de canlı yayın yaparken ses ayarlarını yapmaya çalışan İHA Kameramanı Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Sarıkaya, öfkeli tavrını uzun süre devam ettirirken, görüntüler sosyal medyaya sızmıştı. Büyük tepki çeken olay sonrası Habertürk ve Sarıkaya peş peşe açıklamalarla kamuoyunda özür dilese de, tepkiler dinmemişti. Bunun üzerine Sarıkaya, görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.