Türksat 5B yerli ve milli yazılım uzayda

Türksat
uydu filosunun en güçlüsü Türksat 5B
haberleşme uydusu, Türkiye saati ile dün 06.58'de Space X firmasına ait Falcon 9
roketiyle ABD
Florida'daki Cape Canaveral Üssü
'nden uzaya gönderildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan
, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek
, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok
, Türksat Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şuayip Birinci
ve beraberindeki bürokratlar, uydunun fırlatılışını Cape Canaveral Üssü'ndeki fırlatma merkezinde izledi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin uzaydaki 8'inci aktif uydusu olan Türksat 5B'nin uzaya fırlatılmasıyla ilgili yayımladığı video mesajda "Türksat 5B ile veri iletim hızı ve kapasitesi 15 kattan fazla artacak. Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsamı alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu internet hizmeti verilebilecek. Türkiye ve Türk milleti adına bir gurur anına daha şahit olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç
da "Türksat 5B'nin üzerine ilk kez ASELSAN
tarafından yapılan bir alıcı verici sistemi koyduk. Böylece Türkiye'nin yerli bir ürünü ilk defa uzayda zaman kazanmaya başlayacak. Yerli ve milli üretimi desteklemek adına burada bir risk aldık. Türksat olarak bu riskin karşılığında uzayda tarihçe kazanacağız ve ASELSAN bu yazılımı dünyanın çeşitli ülkelerine satabilir yeni bir ihraç ürünü haline getirmiş olacak. İlk defa yüksek yörünge yani 36 bin kilometre uzaklıkta yerli bir ürün test ediliyor, bütün kriterleri geçti ve şu anda Türksat 5B'nin üzerinde. İnşallah sağ salim uzaya gidecek ve ekonomiye çok büyük katkısı olacak" diye konuştu.
'TÜRKİYE KARŞITI LOBİLERE BOYUN EĞMEYEN MUSK'I TEBRİK EDERİM'
ERDOĞAN "Space X firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Elon Musk
'ı ve Space X firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum" dedi.
'2023'E ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE VERİMLİ HAZIRLANACAĞIZ'
AK
Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda salondakilerin isteği üzerine Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Erdoğan, Kabaktepe'nin telefonundan katılımcılara hitabında "Emri ilahi olan istişarenin gereğini yerine getirmek suretiyle 2023'e çok daha güçlü, çok daha verimli bir şekilde hazırlanmış olacaksınız" dedi.
FUAT OKTAY:
15 TEMMUZ'DA TÜRKSAT'I HEDEF SEÇMELERİ BOŞUNA DEĞİLDİ
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılması nedeniyle Türksat Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törene katıldı. Oktay, "TEKNOFEST gençliği geliyor. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, Uzay Ajansı aynı şekilde. 15 Temmuz gecesi Türksat'ın hedef seçilmesi ve Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşimizin şehit olması boşuna değildi. Türkiye olarak ulaşmak istediğimiz hedefler çerçevesinde güzel bir noktadayız. Yeni hedeflerle lider bir ülke olma yolunda kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz" dedi.
ADİL KARAİSMALOĞLU:
20 YIL ÖNCE HAYAL EDİLEMEYEN İŞLERDİ
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaloğlu "TÜRKSAT 6A ile uzayda 9'uncu uydumuz olacak. 20 yıl önce hayal edilemeyen işlerdi bunlar. Bunları söylediğiniz zaman garip garip bakıyorlardı. Şimdi bize 'Diğer uyduyu ne zaman atıyorsunuz?' soruları gelmeye başladı. Bunlar ülkemizin geldiği konumu gösteriyor. İnşallah bu yükseliş devam edecek ve gençlerimizi de ekibimize katacağız. Türkiye artık bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldi" diye konuştu.