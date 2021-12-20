Yatırım iptal edildi! Moda sahili kahverengine döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tasarruf adıyla çevre yatırımlarını tek tek iptal etti. Daha önce İstanbul Boğazı ve Haliç'in temizliği ve canlı popülasyonu için hayati önem taşıyan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni iptal eden yönetim Haliç'e sadece 6 ayda 800 bin metreküp çamurun akmasına neden oldu. İSTAÇ tarafından işletilen boğaz temizleme araçlarını ve Haliç Dip Çamuru Susuzlaştırma Tesisi'nin çalışmalarını 'maliyetli' olduğunu öne sürerek sonlandıran yönetiminin skandal uygulamalarının ortaya çıkmasının ardından Haliç Dip Çamuru Susuzlaştırma Tesisi yeniden faaliyete konuldu.



Ancak Kadıköy Belediyesi eski yönetimi tarafından Moda'da bulunan İSKİ Ön Arıtma Sistemi'ne biyolojik ünite ilavesini içeren planlarını mahkemeye başvurarak 2018'de iptal ettirmesinin ardından çalışma yapmayan yönetim, 2020 yılı yatırım planından Moda Ön Arıtma Sistemi'ne biyolojik ünite ilavesini de çıkardı.



Bu durum denize bırakılan atık suları sonrasında Moda Sahili'nin kıyı kesiminde denizin rengi değişmesine neden oldu. Kahverengi tonlarına bürünen denizden ağır kokularda gelmeye başladı.



Daha önce Haliç'te de benzer görüntüler ortaya çıkarken Çevre Ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar skandalla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı:



*Kadıköy Arıtma Tesisi'nin Biyolojik Arıtmaya dönüşümü için başlatılan projeyi de kapsayan imar planlarını önceki Kadıköy Belediye'si Mahkemeye başvurarak iptal ettirdi! Danıştay sürecinde. Yani planlar geçerli.



*Ancak İBB'nin 16 Temmuz 2020 tarihli 'Yatırım Revize Planı' ile Kadıköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne ilişkin proje yatırım planından çıkarıldı. Tesis için herhangi bir yatırım talebi ya da kredi talebinde de bulunulmadı!



*İleri biyolojik arıtma tesislerinin inşası da olmak üzere İSKİ'ye geçen yıl İBB Meclisince 4,5 milyar TL iç/dış kredi kullanma yetkisi alındı. Bu yetki neden kullanılmıyor?



*Marmara'ya en büyük deşarjı İstanbul yapıyor. Kadıköy Atıksu Ön Arıtma Tesisi'nin kapasitesi günlük 830 bin metreküp. İstanbul'un atık sularının yüzde 25'i Kadıköy'den veriliyor. Buna rağmen Kadıköy Belediyesi bu dönüşümü neden yapmıyor ve İBB neden yatırım planından çıkarıyor?



*İBB, Kadıköy Atıksu Deniz Derin Deşarjı 2'inci kademe inşaatı için 100 milyon TL dış kredi talebinde bulundu, talep onaylandı. Kadıköy'e kirlilik potansiyeli yüksek atıksuyun derin deniz deşarjı yerine neden Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yapımına öncelik verilmiyor?