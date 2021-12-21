EGİAD Danışma Kurulu’na İzmir iş dünyası akın etti

Zoom üzerinden gerçekleşen toplantıya, İzmir iş dünyasının temsilcileri katılım gösterdi. EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, derneğin komisyon çalışmaları, stratejik çalışma alanları, gerçekleşen ve planlanan faaliyetleri de aktarıldı. EGİAD Yönetim Kurulu ile Kemal Çolakoğlu, Uğur Yüce, Uğur Barkan, Önder Türkkanı, Şükrü Ünlütürk, Jak Eskinazi, Oğuz Özkardeş, Emre Kızılgüneşler, Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Prof. Dr. Cemali Dinçer, Prof. Dr. Murat Aşkar, Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, Aydın Buğra İlter, Mustafa Aslan, Ayhan Özel, Neşe Gök gibi üst düzey iş dünyası temsilcileri ve akademisyenlerin katılım gösterdiği etkinlik, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yelkenbiçer'in açılış konuşmaları ile başladı.



İYİMSERLİKLE ÇALIŞMAYA GAYRET EDİYORUZ



Daha önceki danışma kurulunda yaptığı konuşmayı hatırlatarak söze başlayan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yelkenbiçer, "Ne yazık ki işler daha iyiye gidiyor, diyemiyoruz. Ülkemiz açısından bakıldığında ekonomik durum daha da kötüleşti ve kriz derinleşiyor. Küresel anlamda da Covid salgını gerilemiş değil; yeni varyantlar ile büyük bir tehdit unsuru olarak, adeta Demokles'in kılıcı gibi üzerimizde sallanıyor. Kendi özelimize dönersek, EGİAD 16.Dönem hedefimiz, derneğimizi bu zor dönemden güçlenerek çıkartmak, ama bununla da yetinmeyip, "Ege GENÇ İş İnsanları" ismine yakışır şekilde öncü, yenilikçi, cesur hatta cüretkâr adımlar atarak hem yeni konu başlıkları hem de yeni iş yapış biçimleriyle rekabet gücümüzü arttırmaktır. Böyle demiştik Haziran ayında. Koyduğumuz bu hedefi yerine getirip getiremediğimizi nasıl ölçeceğimizi sorarsanız da yanıtımız "iyimserlik" olacaktır. Eğer biz EGİAD olarak bulunduğumuz ortamda ve giriştiğimiz işlerde toplumumuzda iyimserlik yaratabiliyor, kurumların ve kişilerin geleceğe biraz daha güvenle bakmasına katkıda bulunabiliyorsak, ancak o zaman hedefimizi yerine getirmişiz demektir diye devam etmiştik. Bugünkü faaliyetlere de bu gözle bakmanızı isteyeceğim" dedi.



EGİAD AÇIK YAPISI İLE BAŞARIYA KOŞUYOR



Son 6 ayda ulaşabildiğimiz, dokunabildiğimiz kişilerde, "Yeni fikirler uyandırabildik mi? Başka neler yapılabileceğine ya da nasıl daha iyi yapılabileceğine dair farkındalık yaratabildik mi? Yeni bilgiler oluşturabildik mi? Bu bilgilerin işlerine ve hayatlarına nasıl değer katabileceğine dair bir etkimiz oldu mu?" gibi bazı başlıklarda da sorular soran Yelkenbiçer, "Ana temalarımız olan dinamizm ve sürdürülebilirlik açısından bakıldığında da bu 6 ay bizim için çok önemli. Yapılan iş miktarını dinamizmin bir ölçüsü olarak görüyor ve açık söylemek gerekirse EGİAD olarak bununla övünüyoruz. Yapılan işlerin sadece tabelada kalmayıp, farklı üyelerimizin liderliğinde ilerleyişi, komisyonlarımızda ve projelerimizde yaşanan takım çalışması da sürdürülebilirliği günlük hayata uygulama şekli bizim için. Çünkü yalnızca belli kişilerin sırtında ve az sayıda destekle yürüyen hiçbir iş sürdürülebilir olmuyor. Böyle yükleri üstlenen gönüllülerin STK kariyerleri de öyle. Değer katmaya hevesli, bunu profesyonel bir ciddiyetle ama aynı zamanda da keyif alarak yapan bir üye profili hedefliyoruz. Samimiyetle söylemek isterim ki, şu ana kadar gerçekten "başardık" diyebileceğimiz tek şey açıklık. 16.Dönemde uyguladığımız şeffaf ve her fikre açık yönetim anlayışı ile doğrudan iletişimi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Zira bizi geleceğe taşıyacak, daha da genç ve dinamik hâle getirecek şeyin açık yapı olduğuna yürekten inanıyoruz" dedi.



GENÇ BEYİN GÖÇÜNÜN ÖNÜNE GEÇMEYİ İSTİYORUZ



Özellikle genç beyin göçünün çok arttığına dikkat çeken Yelkenbiçer, "Gençlerinin ümidinin azaldığı noktada, aramızda olanlar ve yeni katılanlar için nefes alabilecekleri, yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri, birbirlerinden öğrenebilecekleri bir alan olmaya, genç iş insanları temsilcileri olarak olumlu kalmaya, yapıcı olmaya, karamsarlığa yer bırakmamaya devam ediyoruz" dedi.



6 AYDA 90 ETKİNLİK



EGİAD olarak bu dönemki stratejik çalışma alanlarını Sürdürülebilirlik, Girişimcilik, Dijitalleşme, EGİAD Global, Geleceğin İş Dünyası ve Sanayileşme olarak belirlediklerini aktaran Yelkenbiçer, gerçekleşen faaliyetleri de rakamsal olarak şu şekilde özetledi: " 13 uluslararası faaliyet, 7 sürdürülebilirlik, 5 EGİAD gelecek toplantısı, 7 seminer ve söyleşi, 20 iş geliştirme faaliyeti ve işbirliği, 29 melek yatırımcı ve girişimci buluşması, 19 melek yatırımı, 3 binin üzerinde girişimci değerlendirmesi, 3 milyon dolar yatırm ve 9 melek yatırım faaliyeti etkinliği ile totalde 90 faaliyet gerçekleştirilmiştir. Tüm etkinliklerimiz basında 2 bin 456 haber ile yer buldu" dedi.