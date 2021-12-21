Erdoğan konuştu döviz çakıldı

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından döviz ve altın piyasalarında şok düşüşler yaşandı. Açıklamalar öncesinde 18.3674'ten işlem gören Dolar/TL hızla düşmeye başladı ve yüzde 33.2 değer kaybederek 12.2756'ya kadar geriledi. 20 liraya ulaşan Euro/TL kuru da 14.07'ye kadar indi. Bin TL'yi aşan gram altın fiyatları da 771 TL seviyesine geriledi. Vatandaşların, Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında akşam saatlerinde 1 milyar dolar bozdurdukları öğrenildi.
KAZANAN TÜRKİYE OLACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
de, yaşanan bu olumlu gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Nebati, şunları ifade etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Yeni Türkiye Modeli
ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak"
AKARYAKIT ZAMMI GERİ ÇEKİLDİ
Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK), döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıkladı. EPDK'den yapılan açıklamada,"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteğiyle durdurulmuştur. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz."